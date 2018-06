Professora dá à luz quadrigêmeos A professora primária Dalvenize da Silva Athaíde, de 32 anos, deu à luz quatro crianças - dois casais -, nesta segunda-feira, no Hospital Unimed em Sorocaba. Mãe e filhos passam bem. Os bebês nasceram após gestação de 30 semanas e permanecem na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, assistidos por uma equipe médica composta de cinco pediatras. O peso das crianças no nascimento variava de 1,110 quilo a 1.270 quilo. A gravidez foi natural, mas a mãe tinha feito tratamento antiabortivo. Dalvenize não tinha filhos. Seu marido, o ferroviário Josino Athaíde, de 30 anos, tem salário de R$ 700,00 por mês. As crianças receberam os nomes de Samuel, Danilo, Josiane e Viviane. Parentes e amigos ofereceram mil fraudas ao casal. O parto quádruplo é raro na medicina, ocorrendo um em cada 375 mil nascimentos.