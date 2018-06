Professora desaparecida é encontrada morta A polícia de Santa Bárbara d?Oeste (SP) investiga a morte da professora Edileine Baruque, de 41 anos, encontrada morta, com o rosto desfigurado, seis dias após seu desaparecimento, no dia 1º. Segundo policiais militares, o corpo estava preso a um saco com areia. A polícia aguarda laudo sobre as causas da morte e ferimentos.