Professora é assaltada dentro de escola Três adolescentes foram detidos após assalto a uma professora de escola estadual no bairro de Afogados, no Recife. Silvania Godoi foi abordada anteontem ao meio-dia, no estacionamento da escola, por quatro pessoas - dois deles ela reconheceu como ex-alunos do estabelecimento. Os rapazes usaram um revólver 38 e levaram a professora em seu carro. Ela não foi agredida. A escola fechou as portas por dois dias e ontem foi pedido reforço da patrulha escolar.