Professora é assassinada em assalto no Rio

O assassinato de uma professora numa tentativa de assalto, no início da madrugada de ontem, chocou moradores de Botafogo, na zona sul do Rio. O episódio terminou em perseguição e tiroteio no Aterro do Flamengo. Um dos três assaltantes que abordaram a professora Cássia Blondet Baruque, de 48 anos, quando ela manobrava seu carro numa esquina, foi morto. Pesquisadora de instituições de renome do Rio, ela era uma conceituada especialista em informática. Segundo testemunhas, Cássia manobrava seu carro, um Toyota Corolla, numa esquina próxima da Praça Radial Sul, nas proximidades da delegacia e do Batalhão de Polícia Militar do bairro. Abordada por três homens armados, ela teria se assustado e perdido o controle do veículo, batendo numa mureta. Um dos bandidos foi até o vidro do lado do motorista e atirou. Em outra versão investigada pela polícia, a professora teria tentado fugir iniciando a marcha à ré, quando foi alvejada. Ferida, ela chegou a abrir a porta do carro, mas caiu na rua. Bombeiros tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu ao ferimento. Os bandidos abandonaram o local a pé, roubaram um veículo na Rua Muniz Barreto e fugiram em direção ao centro. Policiais militares iniciaram uma perseguição. Os bandidos trocaram tiros com os policiais no final do Aterro do Flamengo, próximo do Aeroporto Santos Dumont. Um deles morreu na hora. Outro, baleado, foi atendido no Hospital Souza Aguiar. O terceiro foi preso e levado para o 5º DP. Cássia estava saindo de uma festa e se preparava para dar carona a amigos. Moradores de Botafogo já tinham feito queixas à polícia sobre os assaltos frequentes a motoristas nas imediações da praça. Em Niterói, o capitão do Corpo de Bombeiros Rodrigo Fernandes da Silveira, de 31 anos, também foi baleado dentro de seu carro, na noite de sábado. Ele aguardava a mulher, que fazia compras numa farmácia. Após atingi-lo no abdome, os bandidos levaram o carro. O capitão foi operado no Hospital Azevedo Lima, e transferido para o Hospital do Corpo de Bombeiros, no Rio.