Professora é encontrada morta no ABC paulista O corpo da professora de alemão Vera Lúcia da Silva, de 42 anos, que estava desaparecida desde o dia 23 de abril, foi encontrado em decomposição, na interligação da Via Anchieta com a Imigrantes, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Peritos do Instituto de Criminalística constataram que Vera foi assassinada a golpes de chave de roda de seu carro, um Pálio, e a polícia já tem um suspeito. Seria o dono de uma carteira de trabalho encontrada perto do corpo. "Estamos procurando por esse rapaz e esperamos resolver o crime em pouco tempo", disse o delegado Marco Antonio Novaes de Paula Santos, titular da Seccional de Polícia de São Bernardo do Campo. Vera, que era solteira, saiu de casa, em Santo André, no começo da tarde do dia 23, uma quarta-feira, com destino à fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, onde daria uma aula de alemão para um grupo dos funcionários. Uma semana depois, o carro foi encontrado, e, no domingo, foi achado o corpo da professora.