Professora é morta a facadas em casa A polícia investiga o assassinato da professora de inglês Priscila Tavares Ramos, de 23 anos, encontrada morta a facadas na madrugada de sábado, em sua casa, no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo. Suspeita-se de que o namorado seja o autor do crime. O corpo foi encontrado com mais de dez marcas de golpes de faca. Os parentes de Priscila informaram à polícia que o casal brigava muito.