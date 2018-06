Professores de Santa Catarina decidem manter greve

Carolina Spillari, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Em assembleia estadual, cerca de quatro mil trabalhadores de educação do Estado de Santa Catarina (Sinte-SC) decidiram nesta quarta-feira, 6, continuar a greve desencadeada no último dia 18 de maio.

A pauta de reivindicações é extensa e aborda pontos como gratificação, remuneração, piso, comissão paritária, abono de faltas nos dias de greve e progressão funcional. As negociações vem ocorrendo desde o começo da greve e a última aconteceu no último dia 3, de acordo com o sindicato.