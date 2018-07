Profissionais do ensino fazem protesto em SP O Sindicato dos Profissionais em Educação e do Ensino Municipal de São Paulo espera reunir pelo menos duas mil pessoas em um protesto marcado para a manhã deste sábado, na Praça Ramos de Oliveira, na capital paulista. Os manifestantes vão protestar contra um projeto da Prefeitura que reduz gastos do ensino, enviado à Câmara Municipal pela prefeita Marta Suplicy.