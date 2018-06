Programa de despoluição vai avançar, diz Serra O governador José Serra (PSDB) prometeu que as ações de despoluição do Rio Tietê terão avanço significativo durante seu governo. "Não vou dizer que no fim do meu mandato vai dar para tomar banho no rio, mas o projeto vai avançar e o rio vai ficar bastante limpo", disse, anteontem, em Tatuí. O governador elogiou a iniciativa do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio-Tietê e Rio Sorocaba de exigir que os municípios também tratem seus esgotos. O protocolo, assinado na semana passada, prevê o afastamento dos esgotos lançados no rio desde Cabreúva até Botucatu, numa extensão de 170 quilômetros. Serra reconheceu que o Tietê recebe, além dos esgotos, muito lixo lançado na região metropolitana de São Paulo. O governador lembrou que a sujeira do "ultrapoluído" Rio Pinheiros acaba afetando a qualidade do Tietê e disse que o governo estadual está trabalhando. "Estamos com obras para desviar o esgoto, que é captado para tratamento em vez de ir para o rio", disse. "E também estamos fazendo uma experiência de flotação (processo de despoluição) no Pinheiros."