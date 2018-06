Programa pioneiro foi criado há 4 anos na Bahia No início deste ano, a presidente Dilma Rousseff chamou o governador da Bahia, Jaques Wagner, para saber detalhes sobre o programa Água para Todos, que já dura quatro anos. Nesse período, foram construídas 52.423 cisternas, 1.740 sistemas de abastecimento e perfuração com 2.467 poços e 1.520 ligações de esgoto, com investimentos de R$ 177,6 milhões.