Programação no Anhembi Hoje, às 14 horas: O ator Akito vai mostrar a técnica de transformação do ator em personagem feminino no teatro, processo conhecido como visagismo Hoje, às 14 horas: Apresentações de diversas artes marciais como kendô, aikidô, kenjutsu, karatê, com alguns dos principais mestres das artes marciais no Brasil. As apresentações serão em um palco especial contíguo ao Jardim Japonês, sempre às 14 horas, até o dia 22. Estão previstas oficinas de imersão e workshop Segunda-feira, às 20 horas: no Grande Auditório, a Jazz Sinfônica recebe o grupo Mawaca, de música étnica japonesa, para uma apresentação que mistura a MPB com a música japonesa Terça-feira, às 15 horas: no Auditório 9, haverá a palestra Conceitos do Design Culinário e lançamento do livro Jun Sakamoto, o Virtuose do Shushi, de Thomaz Souto Côrrea Terça-feira, às 18 horas: o desenhista Mauricio de Sousa, da Turma da Mônica, aborda, em palestra, o processo criativo e a transformação dos mascotes Tikara e Keika Quarta-feira, às 20 horas: no Grande Auditório, haverá apresentação do balé Yuba Sábado, dia 21: Visita do imperador Naruhito, herdeiro do trono japonês Domingo, dia 22, às 20 horas: Show de encerramento com a cantora Fernanda Takai. Ela interpreta em japonês O Barquinho, clássico da MPB