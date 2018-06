Programe-se 32.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo: Ocorre até o dia 30 em mais de 40 salas de cinema. Há pacotes de ingressos e ingressos avulsos. Programação e preços: www.mostra.org 28.ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo: Entre os dias 26 de outubro e 6 de dezembro, no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, no Parque do Ibirapuera. O tema é "Em Vivo Contato". Informações: 5576-7600 Salão do Automóvel: De 30 de outubro e 9 de novembro no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na Av. Olavo Fontoura, 1.209. O evento ocorrerá das 14h às 22h.Ingressos: R$20 a R$30. Informações: 3291-9111; www.salaodoautomovel.com.br. Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1: Os treinos ocorrerão nos dias 31 de outubro e 1.º de novembro. A corrida será no dia 2, no Autódromo de Interlagos. Ingressos (já esgotados para o dia da corrida): de R$ 115 a R$ 1.990. Informações: www.gpbrasil.com.br