Programe-se Carros, motos e veículos a diesel da capital com finais de placa 1, 2 e 3 já podem realizar a inspeção Prazo Os veículos com final de placa 1 têm até 30 de abril para fazer o teste, obrigatório por lei. O prazo expira na data-limite do licenciamento e quem perdê-lo terá o documento bloqueado no Detran Agendamento Para marcar a vistoria, é necessário acessar www.controlar.com.br), imprimir o boleto e pagar R$ 52,73. É possível agendar no site ou pelo telefone (011) 3545-6868