Programe-se para a segunda: aumento na conta de luz e início do prazo para declarar o IR Segunda-feira de compromissos importantes. Atente-se à declaração do seu Imposto de Renda e às novas regras trabalhistas, que passam a vigorar hoje. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão extraordinária das tarifas das distribuidoras de eletricidade com aumento médio de 23,4% nas contas de luz do País. As novas tarifas começam a valer nesta segunda-feira. No Planalto, o governo tenta reaproximação com o maior partido da base aliada. Programe-se com a gente.