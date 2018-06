Proibido circular à noite perto de igreja em MG Frequentes atos de vandalismo na Basílica do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, em Congonhas do Campo (MG) levaram a Promotoria de Defesa do Patrimônio Cultura e Turístico do Estado a determinar medidas para proteger o maior conjunto de esculturas barrocas do mundo, de Aleijadinho. A circulação de pessoas será proibida no Jardim dos Passos, no entorno da igreja, entre 19h e 6h. A medida será implementada por meio de ato da prefeitura.