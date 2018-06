Projeto de lei quer proibir perseguição a animais em rodeios no Brasil

SÃO PAULO - O deputado federal Ricardo Tripoli (PSDB-SP) apresentou nesta semana o projeto de lei 2086/2011, que proíbe a perseguição de animais em provas de rodeios e prevê multa de até R$ 30 mil. Em caso de reincidência, o valor poderá ser duplicado.

Segundo o texto apresentado ao plenário da Câmara, considera-se infrator o responsável da licença, ou alvará, que autorizou a realização do evento em que foram executadas as práticas contra os animais, bem como a autoridade, agente ou servidor que concedeu alvará ou licença ao evento.

Em sua justificativa, Tripoli cita o caso do bezerro que foi sacrificado na última sexta-feira, após ficar paralítico durante uma prova na arena da 56º Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior de São Paulo. A elaboração do projeto de lei contou com a colaboração da União Internacional Protetora dos Animais (Uipa).

Punição. O peão Cesar Brosco foi suspenso por seis meses pela Associação Nacional de Bulldog (ANB). Ele participou da prova em que o bezerro sofreu uma lesão na coluna e ficou paralítico. O animal acabou sendo sacrificado.

O pedido de afastamento do competidor foi feito por técnicos do Centro de Estudos do Comportamento Animal (Ecoa) depois de análise das fotos e imagens de sua participação na prova de Bulldog.

O relatório demonstra que a lesão da vértebra cervical do animal ocorreu por conta de uma manobra executada de forma irregular. Segundo os técnicos, foi um procedimento não permitido pelas regras.