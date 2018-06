Projeto de trem-bala entre SP e Rio emperra A dificuldade para tornar economicamente viável o trem-bala entre São Paulo e Rio está emperrando o projeto. Há poucas chances de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Opções seriam um financiamento do Banco Europeu de Investimentos (BEI) ou dinheiro privado. Segundo projeto da empresa italiana Italplan, o custo estimado do trem-bala é de US$ 9 bilhões. "Talvez devamos ter um trem ?meia-bala?", disse o governador José Serra.