Projeto diz que celular na prisão é crime Para combater a simulação de sequestros pelo telefone e impedir a ação do crime organizado nos estabelecimentos penais, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou ontem projeto que tipifica como crime o ingresso de celular ou radiocomunicador em cadeias sem autorização. Já aprovado pela Câmara, o projeto vai para o plenário do Senado.