Projeto leva música para o bonde em Santos

Fados portugueses, bossa nova, jazz. Neste domingo, 17, o projeto Música no Bonde, em Santos, na Baixada Santista, oferece blues e MPB com a dupla Maurício Fernandes, no saxofone, e Ney Rocha, no baixo acústico. Iniciado em agosto do ano passado, o projeto deu tão certo que deixou de ser quinzenal e agora acontece todo domingo. Os músicos embarcam junto com os passageiros e das 11h às 15h dão um toque especial aos cinco quilômetros de passeio de bonde pelo Centro Histórico.

Inspirado em um passeio semelhante realizado pelas ruas de Lisboa, em Portugal, o projeto da Prefeitura de Santos é patrocinado por José Paiva, proprietário do restaurante de gastronomia portuguesa Quinta da XV, no número 18 da charmosa Rua XV de Novembro.

O bonde funciona de terça a domingo, das 11h às 17h, e a passagem dos dias de "Música no Bonde" têm o mesmo valor dos outros dias, R$ 5,00, com entrada livre para crianças de até cinco anos e desconto de 50% para estudantes com documento de identificação e maiores de 60 anos.

Os passageiros embarcam na Praça Mauá (Estação Buck Jones) e o roteiro conta com monitoria de guia de turismo. O circuito passa por mais de 40 locais de importância cultural e arquitetônica, como o Santuário do Valongo, erguido no século 17, a Bolsa Oficial do Café e o Teatro Coliseu. Em frente à estação, há um Posto de Informações Turísticas com recepcionista bilíngue.

No próximo domingo, quem se apresenta no "Música no Bonde" é o grupo de canções lusitanas Filhos da Tradição. Em caso de chuva, as apresentações são suspensas.