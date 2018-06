Projeto aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado limita a compra de terras por estrangeiros na Amazônia Legal a áreas de até 15 módulos fiscais. A proposta segue agora para a Comissão de Relações Exteriores. Do total de 572 milhões de hectares de terras oficialmente cadastradas no Incra, cerca de 4 milhões aparecem nas mãos de pessoas físicas estrangeiras, o que representa 0,71% do total.