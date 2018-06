Projeto ''Papai Noel dos Correios'' começa hoje Começa hoje em todo o País o Projeto Papai Noel dos Correios, que põe à disposição de voluntários as cartas que chegam às agências, enviadas a Papai Noel por crianças carentes, com os mais variados pedidos de presentes. Há mais de 20 anos, as cartas enviadas ao "bom velhinho" ficam à disposição de quem quiser comprar os presentes. A entrega é feita pelos Correios. Para participar, o interessado deve dirigir-se a uma agência dos Correios e pedir quantas cartas quiser.