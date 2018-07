Projeto Pomar chega ao Rodoanel e ao Rio Tietê Às vésperas de completar dois anos, o Projeto Pomar está ampliando a atuação em diversas frentes. Depois de florir as margens do Rio Pinheiros e chegar a Atibaia, Osasco e Mairiporã, ruma para o Rodoanel Mário Covas e para o Rio Tietê. No Rodoanel, alguns desafios esperam a equipe do Pomar. O solo, altamente compactado, precisará de um tratamento na terra semelhante ao que foi realizado no Rio Pinheiros. A determinação das espécies depende de normas rodoviárias. Árvores grandes só poderão ser plantadas em pontos longe da pista, para que não haja o risco de caírem sobre os carros ou prejudicar a visibilidade. Alguns trechos do complexo viário terão a mata replantada. Há locais em que árvores de grande porte, como palmeiras, serão retiradas para que o trajeto da via continue. Elas serão replantadas em outros trechos doadas. O primeiro trecho do Rodoanel a ser entregue e que receberá o Projeto Pomar, será o oeste, que vai ligar as Rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes. São 32 km de extensão, divididos em 14 trechos para plantio. A irrigação dos canteiros do Rodoanel será feita com caminhões pipa, utilizando-se efluente da estação de tratamento de esgoto de Barueri ou água bruta da região. A dinâmica do Pomar está dando frutos. A parceira com empresas privadas e a atuação de bolsistas da Frente de Trabalho do governo do Estado vêm sendo reproduzidas. Todas as ações incluem educação ambiental. Nas cidades em que o Pomar está se desenvolvendo, há preocupação em construir um Núcleo de Educação Ambiental. Nesses locais, os professores poderão se capacitar e os estudantes aprenderão na prática questões relativas ao meio ambiente. Tietê - Em breve, o Pomar chegará às margens do Rio Tietê. O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, declarou, durante a assinatura do protocolo de intenções para a instalação do Projeto no Rodoanel, na quinta-feira, que o rebaixamento da calha do rio começará em breve. Com isso, os trechos que não forem utilizados no processo, receberão os canteiros do Pomar. O rebaixamento do leito do rio em cerca de 3 metros será feito entre o Cebolão e a barragem da Penha. Os técnicos da SMA estão sistematizando os dados do Projeto para buscar a certificação pelo sistema Iso 14001. Caso isso aconteça será mais uma prova da eficácia do Pomar, que poderá ser levado para diversos lugares por outras instituições. "Ficou claro que, depois da criação do Pomar, a palavra-chave é parceria. A parceria da SMA com o JT e a busca de outros parceiros na iniciativa privada demonstrou que esse tipo de projeto pode e deve ser feito para resgatar a auto-estima das pessoas", afirma o secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Trípoli.