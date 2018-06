Projeto prevê que prefeito tenha plano de metas O Movimento Nossa São Paulo: Outra Cidade, que reúne cerca de 300 organizações da sociedade civil, entregou ontem aos vereadores um anteprojeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que propõe o fim do velho hábito de se prometer uma coisa na campanha eleitoral, e fazer outra - ou não fazer nada. E vai além: obriga o prefeito a apresentar um Programa de Metas até 90 dias depois do início do mandato - discuti-lo em audiências públicas - e, a cada seis meses, prestar contas. Aprovado, terá de ser ''''amplamente divulgado'''' e publicado no Diário Oficial. O plano não poderá conter propostas vagas como ''''reduzir o analfabetismo''''. E sim, indicadores, metas quantitativas e qualitativas - setorizadas por subprefeitura e distritos. ''''Numa cidade como São Paulo, a média não significa nada'''', disse um dos idealizadores do movimento, Oded Grajew. O prefeito Gilberto Kassab (DEM) aprovou a iniciativa. ''''Por isso vim aqui (Câmara) dar o meu apoio.'''' Segundo o primeiro secretário da Mesa Diretora, vereador José Américo (PT), o anteprojeto foi bem recebido pelos vereadores, embora ainda não tenha sido estudado. ''''Vemos nos últimos cinco anos uma tendência de os candidatos a cargos executivos definirem a forma de gestão pelo marketing eleitoral'''', disse o líder do governo na Câmara, José Police Neto (PSDB). ''''Em tese, a idéia é boa. Vamos analisá-la'''', disse o líder da bancada do PT, Francisco Chagas.