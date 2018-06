Projetos para a recuperação do centro de SP começam a sair do papel Idéias para a recuperação do centro são quase tão antigas quanto a decadência da região, que começou no fim dos anos 60. A diferença é que, nos últimos tempos, os projetos começaram a sair do papel. Já é possível sentir alguns dos efeitos das ações, tanto do governo do Estado como da Prefeitura e da própria iniciativa privada, que começa a apostar na área para grandes investimentos. Apenas a Prefeitura investiu R$ 82 milhões em obras nos últimos dois anos. Entre as ações estão a reforma da Praça do Patriarca e a construção do corredor cultural da Rua Xavier de Toledo. Um passo importante do processo é a transferência de vários órgãos públicos para a área. A prefeita Marta Suplicy (PT) decidiu transferir em janeiro a sede da Prefeitura para o Edifício Patriarca, no Vale do Anhangabaú. Várias secretarias municipais que estavam dispersas em outros pontos da cidade já se mudaram para a região e a previsão é que todas sigam o mesmo caminho até o fim de 2004. O exemplo foi seguido pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), que, no início do mês, acertou com o Banco Itaú a compra de oito edifícios nas Ruas 15 de Novembro e Boa Vista. Os prédios vão abrigar três secretarias de Estado e cinco empresas estatais, além de uma extensão do próprio gabinete do governador onde Alckmin pretende despachar eventualmente. O governo estadual foi responsável por um dos maiores projetos de revitalização da área: a construção da Sala São Paulo. ´Realidade´ - "A recuperação do centro hoje já é uma realidade", diz a presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), Nádia Somekh. Até outubro, ela espera a liberação do financiamento de US$ 100 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa Ação Centro. São mais de 130 ações e obras, de melhorias no sistema de transporte a projetos sociais. Numa espécie de efeito dominó, a iniciativa privada também começou a investir na região. E não são apenas empreendimentos privados. Em outubro, vão começar as obras da Esplanada da Luz, uma inspiração na Praça de São Marcos, a mais conhecida de Veneza, que será construída entre a estação e o parque da Luz. A obra, estimada em R$ 15 milhões, que inclui um auditório subterrâneo, será custeado por empresários e pela comunidade do Bom Retiro.