Prolongamento da Marginal deve ter início em 2009 O governo estadual vai investir cerca de R$ 700 milhões no alargamento e na modernização da Marginal do Rio Tietê. Os recursos são oriundos da outorga da concessão das rodovias paulistas na segunda etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, realizado na terça-feira. As obras incluem 15 quilômetros da Marginal e serão iniciadas no primeiro trimestre de 2009, com conclusão prevista para 2010. O governo estadual fará as melhorias no miolo da vias. Uma das propostas é criar uma terceira via auxiliar entre a pista local e a expressa. Também estão previstas novas alças de acesso. As concessionárias ficarão responsáveis pelas pontas da Marginal. A Triunfo Participações, vencedora da licitação da Rodovia Ayrton Senna-Carvalho Pinto, construirá mais uma pista, a partir da Via Dutra. Já a ViaOeste, que administra a Rodovia Castelo Branco, será responsável pela outra parte.