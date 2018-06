Abrir o capital da Infraero, mas manter controle estatal, em entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News

Criar um grupo de combate a catástrofes naturais na esfera federal, em entrevista ao programa Painel RBS

Duplicar as rodovias BR-101 e BR-280, também em entrevista ao Painel RBS

José Serra (PSDB)

Criar 1 milhão de vagas de requalificação profissional para desempregados e pessoas que estejam mal empregadas, durante sabatina da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB)

Equalizar, em seis meses, a questão ambiental, em entrevista ao Jornal das Dez da Globo News

Construir 400 quilômetros de linhas de metrô em todo o Brasil, em campanha no metrô de São Paulo

Marina Silva (PV)

Criar a Agência Executora Extraordinária, no modelo das agências reguladoras, para gerenciar as obras do Rio+20, da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016, dado de programa de governo obtido pelo Estado