Promoção do "Estado" em Campos do Jordão A partir de amanhã, leitores do Estado e Jornal da Tarde poderão participar da promoção de inverno ´É de Chocolate´, em parceria com Chocolates Montanhês, fabricante dos mais conceituados de Campos do Jordão. Basta ao leitor recortar o cupom que será publicado no Caderno 2 (Estado) e no SP Variedades (JT) e trocar por um chocolate quente de 100 ml ou um tablete de chocolate ao leite, em qualquer loja Montanhês de Campos do Jordão. A promoção é válida de 28 de junho a 28 de julho.