O promotor de Justiça Amilcar Macedo confirmou ontem que dados de diretórios do PT eram acessados pelo sargento Cesar Rodrigues de Carvalho, que trabalhou no setor de inteligência da Casa Militar do governo gaúcho e na Secretaria de Segurança do Estado. O militar, preso preventivamente na sexta-feira, também espionou informações de um ex-ministro do governo Lula e de um senador. Os nomes não foram informados.