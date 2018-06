Promotor de vendas é baleado na frente de prédio, no Morumbi

O promotor de vendas Ted Jonathan Cifuentes Fernandez, de 31 anos, foi baleado na cabeça anteontem à noite, ao chegar em seu prédio no Morumbi, área nobre da zona sul da capital paulista. Dois homens vestindo roupa social branca desceram de uma picape Montana e atiraram várias vezes contra a vítima, que estava em uma picape Ranger. A dupla fugiu sem levar nada. Até as 20 horas de ontem, Fernandez seguia internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz. A delegada titular do 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), Silvana Françolin, abriu inquérito para apurar o caso. A investigação segue duas linhas: Fernandez pode ter sido vítima de uma tentativa de homicídio ou então teria reagido a um assalto. Logo após ser atingido na cabeça, o promotor de vendas ainda conseguiu acelerar a picape que dirigia por cerca de 50 metros até bater em Fiat Uno verde e depois, num muro de um terreno baldio. Quando os policiais militares chegaram, Fernandez estava consciente. O dono do Uno batido não estava no veículo, mas contou, em depoimento no 89º DP, que visitava um amigo no prédio da vítima. Vizinhos ao edifício contaram que a rua sempre foi "tranquila" e nunca se ouviu falar em assalto. Os tiros também não teriam sido ouvidos por moradores. "Na minha opinião, a hipótese mais provável é de que ele tenha sido seguido por ladrões e tenha se negado a entregar algum objeto de valor que foi pedido", disse uma moradora. A dona de uma loja afirmou que assaltos não são comuns na região. "Por essa rua quase nem carro passa", disse. No local do crime, a Polícia Civil apreendeu um pano sujo de sangue que possivelmente foi deixado no asfalto pelos suspeitos. DHPP Policiais passaram a tarde de sexta-feira à procura de imagens de um circuito interno de televisão que pudessem identificar os criminosos. As fitas cedidas pelo edifício onde mora o rapaz não estavam nítidas. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado para auxiliar nas investigações e duas testemunhas já foram ouvidas na delegacia. Fernandez é casado e tem um filho. Procurada duas vezes, a família não quis se manifestar sobre o crime. Por telefone, uma moça que pediu para não ser identificada contou que o promotor estava hospitalizado e ela não poderia afirmar se havia acontecido uma tentativa de roubo. A família, segundo a assessoria de Imprensa do Hospital São Luiz, proibiu os assessores de informar o estado de saúde da vítima. O boletim de ocorrência foi registrado no distrito como tentativa de homicídio.