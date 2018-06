Promotor diz que acerto em ditado foi inferior a 30% e estuda recurso O promotor de Justiça Maurício Lopes, acusador de Tiririca, não saiu satisfeito da audiência. "Vasculhando a jurisprudência, o Tribunal Superior Eleitoral, em situações análogas, considerou que seria alfabetizado quem tivesse acertado 30% de um teste. Eu não vi 30% de acerto no ditado copiado. A leitura é melhor do que a escrita. Só que, segundo parâmetros do Ministério da Educação, para se considerar a pessoa alfabetizada não basta isso. Têm também interpretação e aritmética."