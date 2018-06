Promotor pede declaração de bens de Paulo Preto

Em outro ofício, encaminhado diretamente ao próprio engenheiro, o promotor o questiona se ele abre mão do sigilo bancário e fiscal espontaneamente. O promotor também requereu da Secretaria de Estado dos Transportes documentos relativos às atividades exercidas pelo engenheiro, cargos exercidos e atas respectivas da Dersa.

Almeida Costa atua na Promotoria do Patrimônio Público e Social, unidade do Ministério Público que investiga violações à Lei de Improbidade que resultem em danos ao erário. O promotor abriu inquérito civil para investigar se Souza e familiares dele se beneficiaram de contratos firmados pela Dersa com empreiteiras, por meio de triangulações.

Souza trabalhou na Dersa entre 2007 e abril de 2010, quando o governador era José Serra (PSDB), e foi exonerado por Alberto Goldman. Tornou-se personagem da campanha eleitoral ao ser acusado pela revista IstoÉ de ter sumido com R$ 4 milhões, que teriam sido arrecadados em nome do PSDB.

Máquinas. Um contrato sob suspeita, no valor de R$ 91 mil, teria favorecido a empresa Peso Positivo, cujos sócios são um genro e a mãe de Souza. Essa empresa foi contratada por um consórcio para locação de máquinas para obras do Rodoanel.

"Doutor Paulo não tem qualquer receio em relação a seus dados bancários e fiscais", reagiu o advogado José Luís Oliveira Lima, que defende o ex-diretor da Dersa. "A postura do doutor Paulo Vieira à frente da diretoria da Dersa foi pautada sempre pela legalidade e pela ética."