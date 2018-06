Promotor pede internação de menor J. por homicídio e sequestro de Eliza

BELO HORIZONTE - O Ministério Público de Minas Gerais informou nesta sexta-feira, 23, que o promotor Leonardo Barreto Moreira Alves solicitou ao juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Contagem (MG), Elias Charbil Abdou Obeid, a aplicação de medida de internação para o adolescente J., de 17 anos, pelos atos de homicídio e sequestro.

O promotor encaminhou ao magistrado suas alegações finais no processo que apura a participação do menor no desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes. Alves alegou que não encontrou provas suficientes nos autos da participação de J. no suposto crime de ocultação de cadáver.

O menor é considerado uma das principais testemunhas do inquérito policial que investiga o caso. A Polícia Civil mineira já solicitou à Justiça a autorização para uma acareação entre ele e outros investigados. O pedido do promotor pelo envolvimento de J. no suposto homicídio foi baseado no dolo eventual. O adolescente alegou que a intenção era dar um "grande susto" em Eliza.

"Mesmo que o menor não queira diretamente o resultado morte da vítima (dolo direto), acabou contribuindo para a ocorrência desse evento, no mínimo, aceitando o seu resultado, já que levou a vítima até o local da execução do crime, lá permanecendo, ainda que em cômodo ao lado, sem que, em nenhum momento, tenha se manifestado de forma contrária a esses graves atos ou sequer desistido do cometimento deles", escreveu Alves.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a medida de internação deve ser aplicada pelo prazo mínimo de seis meses, até três anos.