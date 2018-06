Promotor pede mandado contra Tiririca Inconformado com a decisão da Justiça eleitoral que rejeitou pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal de Tiririca, o promotor Maurício Antonio Ribeiro Lopes anunciou ontem que vai ingressar com mandado de segurança "para garantir o direito do Ministério Público de produzir prova" na ação penal proposta contra o palhaço.