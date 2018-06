Promotor que atuava junto com juíza assassinada será transferido

SÃO PAULO - O promotor Paulo Roberto Mello Cunha Júnior, que atuava junto com a juíza Patrícia Acioli, assassinada em Niterói, será transferido do Tribunal do Júri de São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Segundo o Ministério Público, ele passará a trabalhar no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a partir do dia 29. De acordo com o MP-RJ, o promotor foi convidado para atuar no Gaeco, que tem abrangência estadual.

Patrícia foi executada com 21 tiros em Niterói, na porta de casa. Ela já havia recebido ameaças de morte e estava sem proteção. Entre os processos sob responsabilidade da magistrada estavam acusações contra policiais, milícias e grupos de extermínio.