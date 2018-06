Promotor volta a pedir cassação de registro do humorista Tiririca O Ministério Público Eleitoral reapresentou ontem à Justiça o pedido de cassação do registro do candidato a deputado federal pelo PR, Francisco Everardo de Oliveira da Silva, o Tiririca, sob a alegação de falsidade documental e ideológica. De acordo com o promotor Maurício Antonio Ribeiro Lopes, um laudo do Instituto de Criminalística mostra que a declaração apresentada pelo candidato ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo afirmando que sabe ler e escrever foi redigida por outra pessoa. A lei exige que o candidato declare por escrito de próprio punho que sabe ler e escrever quando não tem como comprovar a escolaridade. Para o promotor, a declaração "é falsa, é uma fraude".