Promotora do PR diz que denúncias 'preocupam' A promotora de Justiça Cristina Corso Ruaro, da Defesa do Consumidor, disse em Curitiba que "preocupam" as denúncias de repasse de R$ 6,2 milhões ao Sindafebol sem licitação para a realização do cadastramento de torcidas organizadas. No entanto, observou que essa questão diz respeito ao Ministério Público Federal. Ao MP do Estado preocupa mais a colocação em prática da proposta de identificação biométrica dos torcedores.