Promotores pedem exame em Suzane Os promotores Paulo José de Palma e Paulo Rogério Bastos Costa, da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, emitiram ontem parecer desfavorável à progressão da pena de Suzane von Richthofen - condenada a 39 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato dos pais, em outubro de 2002 - para o regime semiaberto. A promotoria do caso pediu também exame criminológico em Suzane, para avaliação psicológica, psiquiátrica e de ressocialização. O Ministério Público foi acionado após decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu a Suzane o direito de pedir progressão para o regime semiaberto (no qual trabalha de dia e volta à noite para a prisão). A defesa já pleiteou a progressão à 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. A decisão está com o juiz Luís Geraldo Lanfredi, que tem 5 dias para se manifestar.