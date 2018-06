Promotoria denuncia 35 do Natal Luz de Gramado O Ministério Público do Rio Grande do Sul apontou pagamentos ilegais de R$ 7,8 milhões nas edições de 2007 a 2010 do Natal Luz de Gramado, uma dos maiores festividades turísticas de fim de ano no País, e denunciou à Justiça 35 pessoas ligadas ao evento por formação de quadrilha e desvio de verba.