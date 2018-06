Promotoria intima amigo de Lula a depor em inquérito sobre fraudes

Amigo do ex-presidente Lula (PT), a quem foi apresentado pelo ex-governador de Mato Grosso do Sul Zeca do PT, o pecuarista integrou o Conselho de Administração da Constram. No governo Lula, ele tinha portas abertas no Palácio do Planalto. O ex-presidente hospedou-se em suas fazendas, nos arredores de Campo Grande.

Guilherme Bumlai, filho de José Carlos, disse que ambos estão "pasmos" com a notícia da intimação. Informou que seu pai deixou a Constram em 1994. "Não tem cabimento, transcorreram 17 anos", protesta. "Meu pai desconhece essa investigação, não faz a menor ideia do motivo de sua notificação."