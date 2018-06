Promotoria recorre contra absolvições O Ministério Público de São Paulo entrou com recurso ontem à tarde contra a absolvição dos quatro acusados de extorquir dinheiro do padre Júlio Lancellotti. Para o MP, existem provas de extorsão. Anderson Batista, Conceição Eletério, Éverson Guimarães e Evandro Guimarães foram absolvidos no dia 9.