Propaganda do PSB com Paulo Skaf é suspensa em rádios e TVs do Estado Representação proposta pela comissão executiva regional do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) para suspender a propaganda partidária do PSB, protagonizada pelo presidente licenciado da Fiesp, Paulo Skaf, foi acatada pelo corregedor eleitoral do Estado de São Paulo, Alceu Penteado Navarro. Segundo ele, a propaganda veiculada nos dias 21 e 23 de junho ultrapassa os limites do artigo 45 da Lei 9.096/95. Cabe recurso.