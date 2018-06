Proporção faz apagão ganhar destaque na mídia argentina

O apagão no Brasil chamou a atenção da mídia argentina por sua magnitude, já que teria afetado 40 milhões de pessoas, número de habitantes superior à totalidade da população da Argentina, de 37 milhões. Jornais, agências de notícias e redes de TV de outros países também deram destaque significativo ao blecaute que atingiu 18 Estados brasileiros e o Paraguai.

O jornal portenho Crítica, que dedicou uma página inteira ao colapso elétrico brasileiro da noite da terça-feira, destacou que o déficit de 17 mil megawatts provocado pelo apagão quase equivale totalidade do consumo de toda a Argentina (cerca de 20 mil megawatts), além de ressaltar que nove estados brasileiros ficaram em completa escuridão.

O jornal Clarín também comentou o apagão, indicando que a falta de energia "deixou às escuras meio Brasil". Além disso, indicou que o apagão provocou "caos" no trânsito das grandes cidades brasileiras. No entanto, o jornal, que destaca as explicações "climáticas" do ministro Edison Lobão, deu mais destaque à visita da cantora Madonna ao Rio de Janeiro e sua intenção de visitas uma favela.

O jornal La Nación citou casos de "assaltos em massa" nos pontos de ônibus e estações de trens.