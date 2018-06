Proporcionalmente, Acaraú e Barbalha têm o trânsito mais violento do País

BRASÍLIA - Não foi apenas pela quantidade de homicídios que o Nordeste ganhou um perfil mais violento. As duas cidades com mais acidentes de trânsito do País, tanto entre jovens quanto na população em geral, são Acaraú, cidade de 10 mil habitantes, e Barbalha, com 52 mil habitantes, ambas no litoral do Ceará.

Veja também:

Nordeste tem escalada de mortes violentas

São Pulo cai do 5.º para o 25.º mais violento

1 branco é morto no País para cada 2 negros

As 100 cidades mais violentas do Brasil

De acordo com o Mapa da Violência, divulgado pelo Ministério da Justiça e Instituto Sangari, dos cinco Estados em que o número de mortes no trânsito em geral (população jovem e não-jovem) aumentou mais de 100%, quatro estão no Nordeste: Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe. O quinto é o Tocantins.

Entre os jovens, o Nordeste concentra cinco dos seis Estados com mais mortes. Além dos quatro já citados, a Bahia também está entre os que a morte de jovens cresceu mais de 100%.

Seis Estados apresentam aumento superior a 100% no número de mortes por acidentes de transporte entre jovens. Cinco deles no Nordeste: Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí (219,7%) , Sergipe. O outro é o Acre: com 123,1%.

A taxa de óbitos por acidentes de transporte (entre população jovem e não-jovem) sofreu redução de 10,9% nas capitais do país. Mas a taxa de óbitos entre jovens nas capitais cresceu 4,3.%.

O maior risco de morte ocorre na faixa etária de 20 anos: 34,6 por 100 mil em 2008. O maior índice de aumento foi constatado entre jovens de 18 anos. Na década 98-2008, o aumento foi de 34,3%.

As cidades campeãs de mortes no trânsito: população em geral, Barbalha (CE), com 109 mortes, o que dá 207,6 mortes por 100 mil habitantes. Na população jovem é Acaraú (CE), com 280,3 por 100 mil.