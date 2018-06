Proposta não esclarece dúvidas A proposta de criar um hidroanel deixa perguntas no ar: que carga será transportada? Como atrair a iniciativa privada? Onde serão os pontos de transbordo? "O problema é que não se apresenta um estudo para valer", diz o engenheiro Sergio Rocha Santos, professor da Escola Politécnica e do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. "É preciso fazer um estudo real para dizer se é economicamente viável." Para ele, antes de executar o projeto, seria bom iniciar a navegação no trecho já existente - entre os Rios Tietê e Pinheiros. "Seria uma oportunidade de viabilizar a operacionalidade de transporte de carga no rio. E mostrar que funciona."