Prorrogada prisão de suspeito no caso de moradores de rua O segurança particular Manoel Alves Tenório, conhecido como Jaime, suspeito de participar dos ataques a moradores de rua, teve sua prisão provisória prorrogada por mais dez dias pelo juiz Ruy Porto Dias, do 1º Tribunal do Júri. O prazo de prisão preventiva de Jaime terminaria nesta sexta-feira. A prorrogação ocorreu a pedido das autoridades policias. Estão presos temporariamente por 30 dias dois outros suspeitos, os PMs Marco Martin Garcia e Jaymer Aurélio Porfílio. Leia o especial "Moradores de Rua Assassinados em São Paulo"