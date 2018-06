Protestar é humano! Aquele bando distinto de senhoras e senhores fazendo arruaça na esquina era só o que faltava pra gente concluir o seguinte: todo ser humano incomodado - independentemente do tamanho do problema que o aflige - não conhece outra forma de se queixar que não seja infernizando a vida dos outros. Não importa se você é motoboy, estudante da USP, sem-teto, professor da rede pública, policial, vítima da violência, motorista de ônibus ou passageiro de fretado, somos todos iguais quando paramos o trânsito para reclamar da vida. A despeito da qualidade variável do agasalho dos manifestantes, a estética da bronca é sempre a mesma: gritos, correrias, xingamentos, barricadas, histeria, ameaças, tensão de enfrentamento, o caos generalizado! Funciona mais como desabafo do que estratégia de se fazer ouvir: se fechar as Marginais desse resultado prático, o pessoal das comunidades vizinhas não teria mais do que se queixar tantas vezes foi pro asfalto protestar. Todavia nada justifica que a Prefeitura continue se fazendo de surda à voz que vem das ruas. Tem um monte de gente lá fora querendo dizer alguma coisa, caramba! Custa ouvir? CRISE DE ABSTINÊNCIA Antes que alguém diga que ele não é mais o mesmo depois que parou de fumar maconha, Michael Phelps culpou a falta de treinos pela derrota de ontem nos 200 metros livres do Mundial de Esportes Aquáticos, em Roma. CAIXINHA DE SURPRESAS Se não tem nada a ver com a performance de Alexandre Pato na lua de mel, por que Dunga não relacionou o jogador entre os convocados para o amistoso na Estônia, no dia 12 de agosto? Elementar Sabe por que no Brasil, ao contrário do que acontece agora na Alemanha, nunca um ministro foi pego passando férias fora do País com carro oficial? Já viu alguém ir de automóvel daqui para Paris, pastel? Efeito colateral O mais apavorante nessa gripe suína para quem tem filho pequeno em São Paulo é justamente o que fazer da criança com as férias escolares estendidas até o dia 17 de agosto. Tem mãe pensando em deixar o moleque com o motorista do ônibus fretado enquanto trabalha. Terceira via O PT tem bons motivos para defender a ideia da extinção do Senado numa futura reforma constitucional. Se for esperar pela renúncia do Sarney, já viu, né? Sócio-atleta O incansável Rico Mansur zarpa hoje de Saint-Tropez rumo a Tel-Aviv, na cola da top model Bar Refaeli, ex-namorada do Leonardo DiCaprio. Por muito menos, teve gente que conseguiu patrocínio da Petrobrás pela Lei Rouanet. Categoria nova Os melhores técnicos do Brasileirão até agora foram os interinos! O Flamengo não devia repetir com Andrade a bobagem que o Palmeiras fez com o Jorginho, efetivando o Muricy Ramalho. Ou não, né? Azarado Será que esse preso solitário no protesto de passageiros de ônibus fretados em SP é aquele mesmo rapaz que foi o único a ir em cana por fazer xixi nas ruas durante o carnaval carioca?