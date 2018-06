Protesto contra a Copa em Porto Alegre tem ataque a lojas e a contêineres de lixo

PORTO ALEGRE - Cerca de 500 manifestantes ligados ao bloco de luta pelo transporte público participaram de uma manifestação contra a Copa do Mundo na tarde desta quinta-feira, 12, em Porto Alegre. Integrantes do grupo depredaram grades de lojas e reviraram os contêineres de lixo nas ruas por onde passaram.

Os manifestantes apedrejaram uma agência da Caixa e quebraram vidraças da loja de uma empresa telefônica. Uma agência do Banco do Brasil também foi atingida, mas não sofreu danos. Não houve confronto com a polícia.

Comerciantes das Ruas Dr. Flores, Borges de Medeiros e Salgado Filho fecharam as portas à medida que perceberam a aproximação dos manifestantes. Depois da passagem do grupo, alguns reabriram enquanto outros optaram por encerrar o expediente.

Os manifestantes seguiram para o Largo Zumbi dos Palmares, no Bairro Cidade Baixa, onde estão concentrados neste momento.