Protesto contra alta da passagem de ônibus é marcado para as 17h no Rio

Atualizado às 12h46

RIO - O grupo Fórum de Lutas Contra o Aumento da Passagem e a Operação Pare o Aumento convoca para as 17h desta quinta-feira, 30, na Praça Saes Peña, na zona norte do Rio, com direção ao Maracanã, uma manifestação "contra as remoções, contra a ocupação da Universidade Indígena Aldeia do Maracanã" e contra o que chamam de "projeto higienista de cidade para o capital."

O aumento da passagem de ônibus no município, anunciado nessa quarta, de R$ 2,75 para R$ 3, a partir do dia 8 de fevereiro, deve inflamar os discursos. "As lutas contra as injustiças da Copa e das Olimpíadas" também motivam o ato, segundo a convocação feita pelo Facebook. O protesto já estava marcado antes do anúncio. Depois dele, manifestantes começaram a se mobilizar na rede social.

Trens. Após anuncio de possível reajuste na tarifa dos trens, centenas de pessoas pularam as roletas da estação ferroviária Central do Brasil na noite de terça-feira, 28. O ato foi organizado pelo movimento Passe Livre do Rio e transcorreu de forma pacífica.

O valor da passagem, hoje em R$ 2,90, tem previsão de aumento em fevereiro.