Protesto contra violência no Rio Com organização da Federação de Moto Clubes do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 2 mil motociclistas participaram ontem de uma passeata pelas ruas e avenidas da zona sul, do centro e da Tijuca, na zona norte, contra a violência na cidade. Nos últimos 30 dias, ocorreram duas mortes de motociclistas em tentativas de assalto.