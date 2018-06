Protesto de estudantes termina em confronto no centro de SP Policiais militares da Força Tática foram acionados por volta das 20 horas desta sexta-feira para controlar um tumulto provocado por cerca de 300 estudantes que realizavam um protesto no contra o aumento de ônibus em São Paulo no Parque Dom Pedro II, na região central de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, os manifestantes atiraram pedras contras os policiais, que atiraram bombas efeito moral. A entrada de ônibus no terminal foi bloqueada. Pelo menos um dos veículos teria sido atingido pela pedras. Ainda não há confirmação sobre o total de detidos nem feridos.